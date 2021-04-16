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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Самые горячие участницы шоу Холостяк 11 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Весна 2021 года традиционно началась в сопровождении самого романтического реалити-шоу Холостяк. Для телеканала СТБ это уже 11 сезон.

Самые горячие участницы шоу Холостяк 11 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Главным героем нового сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Старт сезона стал неожиданностью для всех. Ведь во время первой вечеринки Холостяк оставил всех девушек. Участниц разделили на два дома. Обе компании встретились только в конце третьей недели.

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Как раз в третьем эфире Михаил отправил домой рекордное количество девушек. В результате в шоу остались 12 участниц.

С каждым выпуском участниц становится все меньше. На данный момент, за сердце холостяка борются семь девушек.

Список участниц шоу Холостяк 11:

  • Юлия Бельченко
  • Анна Богдан
  • Джессика Чеги
  • Екатерина Жук (покинула проект)
  • Виктория Завгородняя (покинула проект)
  • Анна Гузеева (покинула проект)
  • Розали Номбре
  • Юлия Карнаух
  • Татьяна Шевцова
  • Александра Миколюк (покинула проект)
  • Елизавета Крутикова (покинула проект)
  • Дарья Ставнича

Холостяк 11 сезон

Главным героем долгожданного романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса — Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.

Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити.

Фото: СТБ

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