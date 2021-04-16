Весна 2021 года традиционно началась в сопровождении самого романтического реалити-шоу Холостяк. Для телеканала СТБ это уже 11 сезон.
Главным героем нового сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
Старт сезона стал неожиданностью для всех. Ведь во время первой вечеринки Холостяк оставил всех девушек. Участниц разделили на два дома. Обе компании встретились только в конце третьей недели.
Как раз в третьем эфире Михаил отправил домой рекордное количество девушек. В результате в шоу остались 12 участниц.
С каждым выпуском участниц становится все меньше. На данный момент, за сердце холостяка борются семь девушек.
Список участниц шоу Холостяк 11:
- Юлия Бельченко
- Анна Богдан
- Джессика Чеги
- Екатерина Жук (покинула проект)
- Виктория Завгородняя (покинула проект)
- Анна Гузеева (покинула проект)
- Розали Номбре
- Юлия Карнаух
- Татьяна Шевцова
- Александра Миколюк (покинула проект)
- Елизавета Крутикова (покинула проект)
- Дарья Ставнича
Холостяк 11 сезон
Главным героем долгожданного романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса — Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.
Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити.