Шестимесячная дочь итальянского миллионера Джанлуки Вакки перенесла операцию. Девочке удалили врожденную патологию волчью пасть.

На странице в Instagram Джанлука Вакки обнародовал фото, на котором позирует вместе со своей дочерью Блу Иерусалимой.

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Миллионер признался, что прошедшая неделя оказалась довольно сложной для него и его жены Шэрон Фонсеки. Также Джанлука отметил, что его дочь хорошо перенесла операцию.

— Когда ваш маленький ребенок переживает что-то настолько серьезное, как операция, это по-настоящему поражает вас как отца. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой, что я горжусь тем, что я ее отец! — рассказал бизнесмен.

Джанлука Вакки признался, что они с дочерью уже находятся дома и благодарят каждого за поддержку.

Джанлука Вакки стал отцом

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки стал отцом 27 октября 2020.

На своей странице в Instagram он показал фото девочки, а также признался, что Блу Иерусалима родилась с патологией волчья пасть.

Фото: Джанлука Вакки