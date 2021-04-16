Украинский дизайнер и модельер Андре Тан назвал модные очки 2021 года и рассказал, как правильно выбрать оправу по типу своего лица.

На своей странице в Instagram Андре Тан признался, что в 2021 году в тренде будут квадратные очки в стиле 70-х, деликатные круглые, а также авиаторы.

Также Андре Тан отметил, что не стоит экономить на очках и покупать их на сомнительных сайтах. Дизайнер советует выбирать бренд, поскольку это гарантирует качество линз и защиту глаз от УФ-лучей.

Полумесяц

Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба — костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.

Квадратные в стиле 70-х

Такие очки сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. Оправа подходит для круглого, треугольного и овального лица.

Деликатные круглые

Эти очки отличаются нейтральной оправой, которая сочетается абсолютно со всем. Подходят для ромбовидного, прямоугольного, удлиненного, квадратного и треугольного лица.

Взгляд кошки

Эта оправа подходит всем формам лица. А также очки подойдут к любому образу.

Авиаторы

Это оправа унисекс, которая также подойдет абсолютно всем. Сами по себе очки достаточно легкие и стильные.

Андре Тан рассказал о базовых сумках и обуви

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о сумках и обуви, которые должны быть в базовом гарберобе.

По словам Андре Тана, трендовые сумки — это шоппер, клатч и кросс-боди. А что касается обуви, то модельер советует не экономить на новых туфлях. Он отметил, что стоит присмотреться к лодочкам и босоножкам.

Фото: Андре Тан