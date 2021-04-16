Британская актриса Хелен МакКрори умерла в возрасте 52 лет. МакКрори наиболее известна по франшизе о Гарри Поттере и сериалу Острые козырьки.
Смерть МакКрори подтвердил ее муж, актер Дэмиэн Льюис на своей странице в Twitter. Он отметил, что она умерла мирно дома.
— С разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком такая красивая и сильная женщина, как Хелен МакКрори, умерла… в окружении любящей семьи и друзей.
Он добавил, что его жена умерла так же бесстрашно, как и жила.
— Господи, мы любим ее и знаем, как нам повезло, когда она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди сейчас, детка, в воздух, и спасибо.
— Damian Lewis (@lewis_damian) April 16, 2021
Хелен МакКрори наиболее известна благодаря телевизионным фильмам и спектаклям английских театров. На просторах Британии МакКрори прославилась как актриса классических постановок, в том числе пьес Шекспира и Чехова. Также она является двукратным номинантом на театральную премию Лоренса Оливье.
В последние годы она полюбилась киноманам по всему миру благодаря роли Поли Грей в исторической криминальной драме ВВС Острые козырьки. Также она появлялась в сериалах Доктор Кто, Внутри №9 и Темные начала.
В полнометражном кино она известна по роли жены премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в биографическом фильме Королева, а также экранным воплощением Нарциссы Малфой в заключительных частях серии фильмов о Гарри Поттере.
В 2007 году МакКрори вышла замуж за британского актера Дэмиэна Льюиса, в браке с которым родились двое детей — сын Гулливер и дочь Манон.
Умер актер Кристофер Пламмер
Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 лет. Он умер в собственном доме в Коннектикуте в присутствии своей жены Элейн Тейлор.
Кристофер Пламмер получил премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в 2012 году за роль в фильме Начинающие. Также у него было две номинации: в 2010 году за роль в фильме Последнее воскресение и в 2018 году за роль Жана Пола Гетти в ленте Все деньги мира.