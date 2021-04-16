Британская актриса Хелен МакКрори умерла в возрасте 52 лет. МакКрори наиболее известна по франшизе о Гарри Поттере и сериалу Острые козырьки.

Смерть МакКрори подтвердил ее муж, актер Дэмиэн Льюис на своей странице в Twitter. Он отметил, что она умерла мирно дома.

— С разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком такая красивая и сильная женщина, как Хелен МакКрори, умерла… в окружении любящей семьи и друзей.

Он добавил, что его жена умерла так же бесстрашно, как и жила.

— Господи, мы любим ее и знаем, как нам повезло, когда она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди сейчас, детка, в воздух, и спасибо.

Хелен МакКрори наиболее известна благодаря телевизионным фильмам и спектаклям английских театров. На просторах Британии МакКрори прославилась как актриса классических постановок, в том числе пьес Шекспира и Чехова. Также она является двукратным номинантом на театральную премию Лоренса Оливье.

В последние годы она полюбилась киноманам по всему миру благодаря роли Поли Грей в исторической криминальной драме ВВС Острые козырьки. Также она появлялась в сериалах Доктор Кто, Внутри №9 и Темные начала.

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В полнометражном кино она известна по роли жены премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в биографическом фильме Королева, а также экранным воплощением Нарциссы Малфой в заключительных частях серии фильмов о Гарри Поттере.

В 2007 году МакКрори вышла замуж за британского актера Дэмиэна Льюиса, в браке с которым родились двое детей — сын Гулливер и дочь Манон.

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