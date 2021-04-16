Семья Гуччи раскритиковала киноленту Дом Гуччи с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето и Аль Пачино в главных ролях.

Правнучка основателя бренда Gucci Патриция Гуччи заявила, что создатели фильма перешли все границы.

— Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени всей семьи. Они крадут семейную идентичность и конфиденциальность, чтобы получить прибыль и увеличить доход голливудской системы. Мы можем говорить обо всем, но есть грань, которую нельзя переступать, — сказала она.

Патриция отметила, что в книге Сары Гей Форден Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности, по которой снимали киноленту, есть неточности.

Также девушка раскритиковала актерский состав. Она возмущена тем, что ее дедушку Альдо Гуччи сыграет Аль Пачино.

— Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи. Высоким, элегантным и с голубыми глазами. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, а на фотографиях с фильма и вовсе показан толстым, с бакенбардами и некрасивым. Стыдно, потому что он на него не похож, — сказала Гуччи.

Высказала свое мнение Партиция и по поводу Джареда Лето, который в киноленте сыграет ее отца Паоло Гуччи.

— Ужасно, ужасно. Я все еще чувствую себя обиженной, — сказала девушка.

Также она подчеркнула, что ее семья решит, что делать дальше, когда просмотрит готовый фильм.

Стоит отметить, что семейство Гуччи уже не имеет никакого отношения к модному дому Gucci. А его президент и главный исполнительный директор Марко Биззарри заявил, что бренд предоставляет полную творческую свободу авторам картины.

Фильм Дом Гуччи

Режиссером киноленты о знаменитой династии Гуччи стал Ридли Скотт.

Сюжет фильма Дом Гуччи расскажет об убийстве Маурицио Гуччии — внука основателя всемирно известного бренда. Экс-супруга Маурицио Патриция Реджани организовала его убийство в 1995 году. Ее сыграет Леди Гага.

В настоящее время съемки киноленты уже идут.

Фото: Lady Gaga

Источник: PageSix