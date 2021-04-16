Украинская группа KAZKA выпустила новый трек М’ята после длительной паузы.

Солистка группы Александра Зарицкая отметила, что эта песня очень особенная, поскольку рассказывает о сказочной девушке и ее первой влюбленности.

Новый трек М’ята погрузит слушателей в таинственный мир нимф и сон-травы, а также продемонстрирует силу взаимной любви.

— Думаю, что песня М’ята придется по душе всем, независимо от возраста. Особенно в преддверии лета, поскольку она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах, — рассказала солистка группы.

Интервью солистки группы KAZKA

Украинская певица и солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала о своих интимных татуировках, выступлении на Евровидении и отношении к однополым бракам.

Александра призналась, что ей стыдно за выступление на Евровидении, в котором они с группой участвовали в 2019 году. Также девушка отметила, что сейчас у нее на первом месте — карьера.

Фото: KAZKA