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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Таинственный мир нимф и сон-травы: группа KAZKA выпустила трек М’ята

Украинская группа KAZKA выпустила новый трек М’ята после длительной паузы.

KAZKA

Солистка группы Александра Зарицкая отметила, что эта песня очень особенная, поскольку рассказывает о сказочной девушке и ее первой влюбленности.

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Новый трек М’ята погрузит слушателей в таинственный мир нимф и сон-травы, а также продемонстрирует силу взаимной любви.

— Думаю, что песня М’ята придется по душе всем, независимо от возраста. Особенно в преддверии лета, поскольку она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах, — рассказала солистка группы.

Интервью солистки группы KAZKA

Украинская певица и солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала о своих интимных татуировках, выступлении на Евровидении и отношении к однополым бракам.

Александра призналась, что ей стыдно за выступление на Евровидении, в котором они с группой участвовали в 2019 году. Также девушка отметила, что сейчас у нее на первом месте — карьера.

Фото: KAZKA

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