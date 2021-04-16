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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Тиму Белорусских приговорили к двум годам “домашней химии”

Белорусскому рэперу Тиме Белорусских вынесли приговор по делу о незаконном обороте и хранении наркотических веществ.

Тима Белорусских

Суд в Минске над Тимой Белорусских состоялся 16 апреля. 22-летнего исполнителя приговорили к двум годам ограничения свободы.

Артист будет находиться под “домашней химией” — его не отправят в тюрьму, но свободу ограничат. Ему нельзя будет ездить за границу, выходить ночью из дома, а также придется регулярно посещать полицию.

Рэпера обвинили в приобретении 1,9609 г гашиша и 0,0375 г амфетамина. Белорусских признал свою вину.

Тиму Белорусских задержали с наркотиками

В конце января стало известно, что Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь.

Изначально рэпер отрицал свою вину и говорил, что эта информация не соответствует действительности.

Фото: Тима Белорусских

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