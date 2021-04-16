Всеукраинский кастинг #ямаюталант открыт. Премьера шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.

Новый сезон шоу Україна має талант будет особенным и инновационным. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант страны.

— Украинцы — невероятно талантливая нация. Разве не гордость, что имена наших соотечественников гремят на весь мир? Мы устанавливаем спортивные рекорды. Покоряем лучшие оперные, танцевальные, цирковые площадки мира. Создаем уникальные сценические технологии, которые используют мировые звезды, — сказала Людмила.

Она напомнила, что Україна має талант — это легендарное шоу, неоднократно отмеченное профессиональными телевизионными премиями.

— Это любимый и самый народный проект, который осенью снова подарит людям настоящую атмосферу праздника, веры в себя и свою страну, — сказала Людмила.

Если вы обладаете каким-то талантом и хотите стать участником легендарного проекта, команда Україна має талант ждет вашу заявку.

Вы можете заполнить анкету на сайте СТБ.

Также вы можете снять свой талант на видео и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #ямаюталант. И отметить официальную страницу проекта в Facebook или Instagram.

Или же можно отправить видео с талантом в Viber, Telegram или WhatsApp по номеру телефона — 067 -642–70–14.

Україна має талант

Шоу Україна має талант — это адаптация самого успешного мирового формата Got Talent.

Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.