Участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан рассказала об отношениях с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и назвала причину их развода.

Пара познакомилась в одном из столичных заведений, после чего Андрей Богдан нашел ее в социальных сетях.

— Он зашел в заведение в хорошем настроении и сразу начал со мной знакомиться. Мы посидели, пообщались, после чего я ушла, — сказала Анна.

По словам девушки, после этого они встретились несколько раз, но он ей не понравился.

— Мне было не интересно. Ни внешне он мне не понравился, ни в общении. Смысла дальше встречаться не было. Потом он мне написал, что очень сильно похудел и попросил помочь с выбором одежды, — сказала Богдан.

После этого Андрей пригласил Анну на экскурсию в Чернобыль и с того момента у них завязались отношения.

— Он мне сделал предложение спустя три месяца общения. Я вообще не ожидала. Сомнений в ответе не было, я знала, что скажу ему Да, — сказала Богдан.

Также Анна объяснила, почему о ней нет никакой информации, как о жене экс-главы Офиса президента Украины.

— Это я развелась с Андреем в 2019 году, а не его экс-супруга Ольга. На тот момент они уже не состояли в официальных отношениях три года, — призналась Анна.

Девушка рассказала, что это она приняла решение поставить точку в их отношениях.

— Он не хотел со мной разводиться. Общался с моими родителями, друзьями, чтобы те как-то повлияли на мое решение. Много всего накопилось, а у меня не большая чаша терпения, — сказала Богдан.

Анна призналась, что Андрей был ее первой любовью, поэтому решение о разводе далось ей нелегко.

По словам девушки, они пытались спасти брак и даже ходили к психологу, но Андрей видел проблему только в Анне.

— Он меня сильно ревновал, хотя поводов не было. И даже не хотел, чтобы я ходила на работу, — сказала Богдан.

Пара расписалась 3 сентября 2019 года, в том же году они развелись.

Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19

Во время съемок Холостяка Анна Богдан заболела коронавирусом. Девушка отметила, что когда участниц шоу попросили сдать тест на Covid-19, она была уверенна, что здорова.

Богдан рассказала, что после того, как пришли результаты, ее сразу же изолировали от всех.

Фото: Анна Богдан