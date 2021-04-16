Украинская певица Настя Каменских выпустила зажигательный трек Ма, который войдет в будущий альбом звезды Красное вино.

По словам Насти Каменских, трек Ма является призывом ко всем мужчинам, чтобы они всегда были решительны в своих намерениях.

Певица отметила, что никогда не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаваться в симпатии.

— Мы, девушки, пытаемся быть неотразимыми не только для себя, но и для мужчин. Хотим найти того единственного и достойного. Поэтому трек Ма не просто призыв. Он открывает историю любви с первого взгляда. Она встречается на громких вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую девушку, которую всю жизнь искал, — поделилась Настя Каменских.

Также певица анонсировала дату премьеры альбома Красное вино. Музыкальная новинка будет представлена слушателям 14 мая.

Настя Каменских показала фото до похудения

Украинская певица Настя Каменских показала свою фигуру до похудения и призналась, что много лет стеснялась показывать эти фотографии.

Также Каменских отметила, что каждая девушка должна любить себя независимо от веса и внешнего вида.

Фото: пресс-служба Насти Каменських