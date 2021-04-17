Слухи распускают участницы: экс-супруга Богдана о проплаченном участии в Холостяке

Участница реалити-шоу Холостяк на СТБ Анна Богдан ответила на слухи о том, что ее бывший муж проплатил ее участие в шоу.

Речь идет об экс-главе Офиса президента Андрее Богдана.

По словам Анны, после официального развода она не общалась и не виделась с мужем.

Девушка добавила, что такие слухи распространяют другие участницы реалити.

— Для чего моему бывшему мужу делать это? Чтобы наблюдать, как его экс-жена строит отношения с другим мужчиной? Как целуется с другим? О моем участии в проекте он мог узнать после официального заявления. Я надеюсь, мы все умные люди и все умеем фильтровать информацию, — отметила Анна Богдан.