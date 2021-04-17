Слухи распускают участницы: экс-супруга Богдана о проплаченном участии в Холостяке

Участница реалити-шоу Холостяк на СТБ Анна Богдан ответила на слухи о том, что ее бывший муж проплатил ее участие в шоу.
Речь идет об экс-главе Офиса президента Андрее Богдана.
По словам Анны, после официального развода она не общалась и не виделась с мужем.
Девушка добавила, что такие слухи распространяют другие участницы реалити.
— Для чего моему бывшему мужу делать это? Чтобы наблюдать, как его экс-жена строит отношения с другим мужчиной? Как целуется с другим? О моем участии в проекте он мог узнать после официального заявления. Я надеюсь, мы все умные люди и все умеем фильтровать информацию, — отметила Анна Богдан.
Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19
Во время съемок Холостяка Анна Богдан заболела коронавирусом. Девушка отметила, что когда участниц шоу попросили сдать тест на Covid-19, она была уверенна, что здорова.
Богдан рассказала, что после того, как пришли результаты, ее сразу же изолировали от всех.