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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Слухи распускают участницы: экс-супруга Богдана о проплаченном участии в Холостяке

Участница реалити-шоу Холостяк на СТБ Анна Богдан ответила на слухи о том, что ее бывший муж проплатил ее участие в шоу.

Анна Богдан

Речь идет об экс-главе Офиса президента Андрее Богдана.

По словам Анны, после официального развода она не общалась и не виделась с мужем.

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Девушка добавила, что такие слухи распространяют другие участницы реалити.

— Для чего моему бывшему мужу делать это? Чтобы наблюдать, как его экс-жена строит отношения с другим мужчиной? Как целуется с другим? О моем участии в проекте он мог узнать после официального заявления. Я надеюсь, мы все умные люди и все умеем фильтровать информацию, — отметила Анна Богдан.

Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19

Во время съемок Холостяка Анна Богдан заболела коронавирусом. Девушка отметила, что когда участниц шоу попросили сдать тест на Covid-19, она была уверенна, что здорова.

Богдан рассказала, что после того, как пришли результаты, ее сразу же изолировали от всех.

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