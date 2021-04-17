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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Джеффри Стар попал в ДТП — у него сломаны позвонки

Бьюти-блогер и бизнесмен Джеффри Стар попал в серьезную аварию. Блогер и его товарищ пребывают в тяжелом состоянии.

Джеффри Стар попал в ДТП — у него сломаны позвонки

ДТП произошло в Вайоминге. Автомобиль блогера трижды перевернулся после удара. И Джеффри Стар, и его друг Дэниел Лукас были госпитализированы после инцидента.

— Это утро было одним из самых страшных моментов в нашей жизни. У меня мучительная боль, так как  сломаны позвонки, — отметил Джеффри Стар.

Врач блогера уже сообщил ему, что реабилитация займет несколько месяцев.

Оззи Осборн попал в новый скандал

Известный рок-исполнитель Оззи Осборн стрелял в кошек и птиц во время изоляции.

72- летний артист сказал, что стрелять из пневматической винтовки возле своего дома в Лос-Анджелесе было “очень весело”.

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