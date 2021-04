Джеффри Стар попал в ДТП — у него сломаны позвонки

Бьюти-блогер и бизнесмен Джеффри Стар попал в серьезную аварию. Блогер и его товарищ пребывают в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в Вайоминге. Автомобиль блогера трижды перевернулся после удара. И Джеффри Стар, и его друг Дэниел Лукас были госпитализированы после инцидента.

— Это утро было одним из самых страшных моментов в нашей жизни. У меня мучительная боль, так как сломаны позвонки, — отметил Джеффри Стар.

Врач блогера уже сообщил ему, что реабилитация займет несколько месяцев.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq

— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 16, 2021