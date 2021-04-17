Холостяк 11 на СТБ: как прошел 7 выпуск и кто покинул шоу

16 апреля состоялась премьера седьмого выпуска романтического реалити шоу Холостяк 11. Во время новой недели значительно увеличилось количество индивидуальных свиданий.

День рождения Розали

Неделя в Египте стартовала с дня рождения Розали. В этот день она отправилась с Михаилом на индивидуальное свидание на необитаемый остров, на котором пара должна была провести 12 часов.







Поцелуй — повод для злобы? Как прошел седьмой выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 2 фотографии

Прогулка на велосипедах

Затем на индивидуальное свидание отправилась Юля. Пара прокатились на велосипедах, а после оказались в месте, которое сильно напоминает Санторини (Греция). Однако во время встречи Михаил убедился, что Юля нуждается в постоянной опеке и поддержке.







Поцелуй — повод для злобы? Как прошел седьмой выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 2 фотографии

Групповой вейкбординг

На групповое свидание отправились Аня и Джессика. Тройка пыталась покорить вейкбординг, однако девушки то и дело, что соперничали за внимание холостяка.

Затем Михаил с Джессикой отошел поговорить тет-а-тет. Разговор перерос в поцелуй, который не на шутку разозлил Аню.







Поцелуй — повод для злобы? Как прошел седьмой выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 2 фотографии

Замки из песка

Далее индивидуальное свидание получила Таня, кстати для нее оно первое за все семь выпусков.

На пляже Таня решила строить замки из песка, так как хотела проявить себя, но в итоге процесс превратился в веселье.

— Я с Таней все время смеюсь. Она вроде бы говорит смешную вещь, но это банально и правдиво. Прям последний уровень синхронизации. Она так классно мыслит. Она очень умная девочка, — отметил холостяк.







Поцелуй — повод для злобы? Как прошел седьмой выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 2 фотографии

На седьмой неделе проект покинула Юля. Михаил объяснил это тем, что девушка не уверенна в себе и не готова идти в новую жизнь, а он ищет возлюбленную, которая не будет бояться принимать решения.

Холостяк 11 сезон

Главным героем долгожданного романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса — Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.

Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити.