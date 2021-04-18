Я просто хочу развиваться: Jerry Heil объяснила свой переезд в США

Украинская певица Jerry Heil объяснила поклонникам, почему переезжает в США. Главной причиной является мечта о карьере композитора.

На своем YouTube-канале Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шамаева) вспомнила, как училась в Киевском институте музыки имени Глиэра на композиторском отделении, после чего поступила в НМА имени Чайковского.

— Я очень долгое время пела в хоре, и в один момент поняла, что хочу писать для хора, создавать музыку для оркестра. Сейчас я хочу писать для фильмов, и для этого мне нужно правильное окружение и крутая база.

Яна призналась, что переезд в США и обучение в Berklee College of Music — это именно то, чего ей не хватало.

Она также подавать документы и в другие музыкальные учебные заведения США.

— Я не хочу “свалить” из Украины, я хочу получить опыт, чтобы потом сделать вклад в украинскую культуру.

В то же время рассказывая об образовании в Украине, певица заявила, что ей перестало быть интересно.

На втором курсе она перестала ходить в консерваторию, а после отказа проходить практику забрала документы.

— Преподаватели мне говорили: Ну, пойдешь ты в шоу-бизнес, но там все через постель. Как видите, я все еще девственница и как-то в шоу-бизнес пробралась.

Также Яна заинтриговала поклонников новостью о том, что в новом украинском супергеройском фильме Человек-Яблоко появится саундтрек ее авторства.

Клип на эту песню выйдет в ближайшее время.

Новый альбом Jerry Heil

В начале апреля Jerry Heil выпустила новый альбом под названием Особисте.

Для лучшей визуализации певица сняла клипы на каждый из шести композиций альбома.

Альбом является экспериментальным лирическим отступлением в карьере Jerry Heil.

Саунд-продюсером альбома Особисте стал Роман Черенов.