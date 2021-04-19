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Марія Степанюк |

Британские СМИ рассказали, когда принц Гарри вернется в США

Британский принц Гарри вернется в Лос-Анджелес 19 апреля после похорон своего деда герцога Эдинбургского Филиппа, которые состоялись в субботу на территории Виндзорского замка.

Принц Гаррі

По информации британского издания The Daily Mail, ночь с воскресенья на понедельник принц Гарри проведет в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка, а затем вернется в Калифорнию.

Именно во Фрогморе герцоги Сассекские проживали до рождения их сына Арчи в 2019 году.

Также издание отметило, что королевская семья устроила принцу Гарри “холодный прием” во время его непродолжительного пребывания на родине.

Принц Гарри прибыл в Британию из США на прошлой неделе, чтобы принять участие в похоронной церемонии своего деда. Его жена Меган Маркл осталась в Калифорнии. Ее врачи посоветовали ей избежать длительного перелета из-за беременности.

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Похороны принца Филиппа

17 апреля в Великобритании простились с принцем Филиппом — мужем королевы Елизаветы II и герцогом Эдинбургским.

Из-за пандемии коронавируса количество участников погребальной церемонии было ограничено. Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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