Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 пройдет без участия иностранных артистов.

По словам организаторов, из-за закрытых границ и карантинных ограничений большинство западных артистов не смогут прилететь в Украину.

Поэтому было принято решение перенести выступления зарубежных певцов на 2022 год.

Кроме этого, организаторы анонсировали проведение альтернативного фестиваля, который состоится на ВДНХ с 6 по 11 июля 2021 года.

— Сейчас мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайнап, ведем переговоры с украинскими и СНГ артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований, — рассказали организаторы фестиваля.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году.

Atlas Weekend

Atlas Weekend — это один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, который основан в 2015 году. Мероприятие проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ.

В 2021 году хедлайнерами фестиваля должны быть Twenty One Pilots, ASAP Rocky, Placebo и ALT-J.

Фото: Atlas Weekend