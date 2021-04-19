Новый фильм французского режиссера Леоса Каркаса Аннет откроет 74-й Каннский кинофестиваль 6 июля.

Жанр киноленты — мюзикл, в котором снялись Марион Котийяр и Адам Сэндлер. Это первый фильм режиссера, снятый на английском языке.

Основные события в киноленте разворачиваются в Лос-Анджелесе. Главные герои — стендапер Генри и известная певица Энн. В фильме они предстают идеальной парой, жизнь которой меняется с рождением дочери Аннет — загадочной девочки с таинственной историей.

Каннский кинофестиваль пройдет во Франции с 6 по 17 июля.

Оскар 2021 пройдет оффлайн

Церемония вручения кинопремии Оскар 2021 состоится в традиционном формате в ночь с 25 на 26 апреля.

Участники награждения будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли. Также на премии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.

Организаторы отметили, что онлайн-формат для проведения мероприятия не предусмотрен.