Украинский актер и участник Дизель Студио Александр Бережок рассказал о своих любимых персонажах и поделился ощущениями, которые испытывает во время тура.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV звезда Дизель Шоу Александр Бережок также поведал, как провел 2020 год, рассказал о планах на будущее и о том, как справляется с отцовскими обязанностями.

— Расскажите о своих персонажах? Сколько в каждом образе вас самого?

— Каждый мой образ живет своей жизнью — он индивидуальный и неповторимый. Саму идею персонажа нам подает автор, так как он пишет текст и визуализирует героя, а мы уже с этим работаем.

С сценаристами мы не спорим, поскольку все заинтересованы в том, чтобы каждый номер был рабочий, смешной и интересный.

— То, что нам приходит от авторов — это 70%, остальные 30% — это уже наша работа.

— Какой ваш любимый персонаж?

— Не могу точно сказать, какой из героев мой любимый. Если брать Дизель Шоу, то мне нравится играть самого себя — Александра Бережка. Когда я начинаю жить в этом номере, стараюсь меньше изображать придуманного персонажа.

Если брать сериал На троих, то мне нравится образ таможенника и полицейского.

В проекте Выжить любой ценой мой герой — это не совсем я. Он очень отличается от меня в жизни, прямо полная противоположность. Там есть доля меня разве что в отношении к семье и жене.

— Как у вас прошел 2020 год?

— Очень тяжелый год. Честно скажу, что я хотел бы вырезать его из жизни и выкинуть. В 2020 году потерпели крушения все планы — начиная от творческой и простой жизни. Практически во всем были проблемы.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Хотелось бы развиваться не только творчески, но и духовно. Наладить все коммуникации, упорядочить жизнь и время, творить и больше путешествовать.

— Как часто вы проводите время с сыновьями, какие они?

— Сейчас моя супруга занялась бизнесом и стала меньше проводить времени дома, и пока у меня нет глобальной работы, то я сижу с сыновьями. Честно признаюсь, что мужчинам с маленькими детьми сложнее.

Я точно не папа в декрете, хотя очень их люблю. Но все бытовые вопросы — это более женское занятие, если научить чему-то, тогда да, это с удовольствием.

— Я у них постоянно спрашиваю, когда они вырастут. Лукьяну 2,6 года, а Глебу 4,6 года. Старшенький очень творческий, он везде о себе заявляет и делает то, что хочет. Младший тянется ко мне, в том плане, что если я что-то делаю, он повторяет.

Побыв с детьми неделями я понял, какое колоссальное количество энергии и ресурсов на это уходит.

— Нравится ли вам ездить в концертные туры?

— Очень хочется в тур. Скажу так, для артиста не ездить — это беда, ведь мы как дальнобойщики.

Тур — это всегда общение с людьми, обмен энергией, новые города, залы. Жить в таком режиме очень интересно. А когда еще есть отдача от зрителей, и ты понимаешь, что им нравится ваш продукт — это лучшая похвала для артиста.

— Поменялся ли юмор за последний год?

— Юмор подстраивается под актуальные события, но есть и вечные вещи, над которыми можно смеяться. С уверенностью могу сказать, что если отобрать у человека смех, он умрет. В целом, сама по себе жизнь печальная, а шутками мы пускаем лучики в темноту.

Александр Бережок и Дизель Шоу

В 2015 году Александр Бережок и его коллеги создали юмористический проект Дизель Шоу. Артист воплощается на сцене в различных героев — непутевого зятя, нерадивого мужа, отца, сантехника и даже таможенника.

Кроме того, Бережок снимается в скетч-шоу На троих. За один сезон он играет рекордное количество скетчей — более 130 ролей.

С женой Аленой воспитывает двух сыновей — Глеба и Лукьяна.

Фото: Александр Бережок