Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шамаева) рассказала, что поправилась на 2,5 кг из-за того, что начала есть по ночам.

По словам девушки, она никогда не думала, что будет просыпаться среди ночи и бежать к холодильнику. Теперь она поспорила, что сбросит набранные килограммы за неделю.

— У меня начинается адская неделя. Я сегодня начинаю восстанавливать режим и ложиться спать в 22.00. Никогда не думала, что узнаю, что такое ночной жор. Сейчас я на 2,5 кг больше своей идеальной формы, — сказала Jerry Heil.

Артистка поделилась, что планирует пройти курс антицеллюлитного массажа, на который собирается добираться пешком.

— Буду бегать на массаж около 10 километров. Экстремальные условия — экстремальные способы, — сказала исполнительница.

Jerry Heil переезжает в США

Недавно стало известно, что Jerry Heil переезжает в США. Главная причина — мечта о карьере композитора.

Яна планирует учиться в США в Berklee College of Music. По словам девушки, она хочется набраться опыта, чтобы потом вложить его в украинскую культуру.

Фото: Jerry Heil