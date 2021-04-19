Принц Гарри может отложить свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на день рождения королевы Елизаветы II.

В среду, 21 апреля, бабушке герцога Сассекского исполнится 95 лет.

Решение было принято после встречи принца Гарри со старшим братом — принцем Уильямом. Разговор стал первым после скандального интервью герцога Сассекского с Опрой Уинфри.

Также забронированный билет на самолет указывает на то, что принц Гарри отложил свое возвращение. Вероятнее всего он хочет остаться с бабушкой, чтобы поддержать ее в день рождения, который она впервые за многие годы будет отмечать без принца Филиппа.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекских вернется в Лос-Анджелес 19 апреля.

Встреча принца Гарри и королевской семьи

Принц Гарри прибыл в Великобританию из США на прошлой неделе, для того, чтобы принять участие в похоронной церемонии своего деда. Королевская семья устроила герцогу Сассекскому холодный прием, во время его непродолжительного пребывания на родине.

Жена принца Меган Маркл осталась дома по советам врачей.