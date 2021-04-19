Народный депутат Верховной Рады нарушил карантинные нормы и устроил шумную вечеринку в одном из отелей Киева. Об этом сообщили на официальном сайте Нацполиции.

Согласно данным, вечеринка проходила в гостинице в Подольском районе без соблюдения карантинных норм. Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

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Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. За нарушение карантинных норм может быть штраф на сумму от 17 000 до 51 000 грн.

По данным СМИ, вечеринку организовал нардеп из Слуги народа Николай Тищенко.

Факты ICTV пытались связаться с Тищенко для того, что он прокомментировал ситуацию. Но ответа мы пока не получили.

Соблюдение карантинных ограничений в Киеве

В Киеве полиция за сутки проверила более 533 объектов на соблюдение карантинных ограничений.

Несмотря на запрет и разгар локдауна 50 заведений столицы работали и обслуживали посетителей внутри. Среди нарушителей — Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, ресторан в гостинице Favor Park и другие.

Также правоохранители составили 250 административных протоколов на посетителей заведений.

Источник: Нацполиция