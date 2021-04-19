Украинская певица Анна Седокова показала, как выглядит после операции на правом глазу. У звезды был халязион.

Анна Седокова призналась, что две недели страдала от боли, прежде чем решилась на операцию. Из-за этого ей пришлось отменить две премии и перенести четыре большие съемки.

По словам звезды, ей было очень страшно, но жить с больным глазом она не хотела.

В сториз на странице в Instagram Анна показала свой внешний вид и призналась, что после операции чувствует себя счастливым человеком.

— Этот глаз даже после операции выглядит намного лучше, чем утром, — написала Седокова.

Анна Седокова поделилась откровенным фото

Певица Анна Седокова поделилась откровенным фото, на котором позирует полуобнаженной.

На фотографии звезда появилась в бежевом боди напротив панорамного окна. Свой образ Седокова дополнила босоножками на высоких каблуках.

Фото: Анна Седокова