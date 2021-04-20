Певица Montaigne, которая будет представлять Австралию на Евровидении 2021, не сможет выступить на главной сцене конкурса в Роттердаме. Она продемонстрирует свой номер в записи.

Глава австралийской делегации на Евровидении Джош Мартин объяснил, что причиной стали карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Именно поэтому Montaigne не сможет прилететь из одной части мира в другую.

— Это очень разочаровывает, особенно певицу Montaigne. Но за последний год мы научились достаточно хорошо менять наши планы и подстраиваться под условия, которые предлагает современный мир. Мы будем бороться и планируем показать очень особенное и эпическое шоу, — сказал Джош Мартин.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

Согласно прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 больше всего шансов для победы имеет певица Destiny, которая будет представлять Мальту.

Второе и третье место прогнозируют представителям Швейцарии и Франции соответственно. Также в пятерку лучших вошли исполнители из Болгарии и Италии.

Группа Go-A, которая будет представлять Украину, занимает 18 позицию в международном прогнозе букмекеров.

Источник: Sydney Morning Herald

Фото: Eurovision.ua