Актеры юмористического шоу Дизель Шоу рассказали, как провели год на карантине и поделились планами на будущее.

Актерский состав Дизель Шоу — это 11 артистов — Егор Крутоголов, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Гащенко, Евгений Сморигин, Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Яна Глущенко, Дмитрий Танкович, Маруся Грицук и Юлия Мотрук.

Эксклюзивное интервью с участниками юмористического шоу — читайте на Фактах ICTV.

Про год на карантине

По словам Евгения Сморигина, вся команда практически одновременно переболела Covid-19. Исключением стала только Яна Глущенко.

— Мы как раз были в процессе репетиций, когда постепенно все начали заболевать. Какое-то время встречались по Zoom, но готовить так концерты нереально и неэффективно. Когда уже все подцепили коронавирус, то решили вернуться к нормальным встречам. Если и болеть, то всем вместе, — добавил Егор Крутоголов.

Про ожидание концертов

Евгений Гашенко признается, что по зрителям ДизельШоу соскучились больше, чем по выступлениям.

— Концерты у нас были, но без людей, — объясняет он.

— Это действительно нам нужно и необходимо. Если серьезно, то мы не можем существовать без зрителя. Все действия становятся бессмысленными. Несмотря на постоянное волнение перед живыми концертами, твой организм понимает, что нужно собраться и выделить адреналин, а мозгу нужно ничего не пропустить. Этого не хватает, — соглашается с коллегой Егор Крутоголов.

О новых персонажах на карантине

Актеры ДизельШоу пытались лишний раз не злоупотреблять темой карантина, чтобы отвлечь и поддержать зрителя.

Так, у Виктории Булитко появился новый персонаж — Вика Квартирная, которая поет юмористические песни.

— Вообще, мы практически во всех номерах пытались сделать такую ауру, будто карантина нет, чтобы люди понимали, что все не так плохо. Зачем это зрителю, если он может все это увидеть выйдя на улицу или включив новости, — рассказал Александр Бережок.

— Даже был момент, когда я зашел к нашим ребятам и говорю, что у нас как бы карантин, а номеров про это нет. Но в этом и есть смысл, чтобы отвлечь людей, — признался Егор Крутоголов.

— Есть смешной номер про олимпийскую сборную Украины после карантина. Или про полицейских. Максимум три-четыре сцены было на эту тему, где мы ее прямо высмеивали, — добавил Сергей Писаренко.

О темах для шуток

Несмотря на пандемию, темы для юмора глобально не изменились, признаются Дизель Шоу.

— Жизнь особо не меняется. Понятно, что человек подстраивается под реальность, так и с шутками, — сказал Александр Бережок.

О планах на следующий год

— Мне кажется, что у всех сейчас одна мечта — сделать так, как было. Наверное, так уже не будет, но хотя бы убрать маски и вирус, — признается Егор Крутоголов.

— Очень хочется в тур. Чтобы мы могли видеть залы, людей, а они нас, — добавил Евгений Сморигин.

Об ощущениях после концерта

Актеры признаются, что из-за чрезмерного заряда энергии после концертов часто не могут спать ночью.

— Ты ложишься в кровать и перебираешь в голове все выступление. Думаешь о том, где зритель смеялся, а где нет, — вспоминает Егор Крутоголов.

Пожелание зрителям

Напоследок актеры пожелали зрителям следить за своим здоровьем и не болеть.

— Будьте здоровы. Следите за своим организмом и будьте на позитиве, потому что когда смотрите по телевизору много всего плохого, то становится не очень хорошо, — добавил Евгений Гащенко.

— Приходите на наш концерт, ведь мы поставщики эндорфина в Украине, — сказал Евгений Сморигин.

— Самое главное — верьте, что все будет хорошо, — подытожил Егор Крутоголов.

Дизель Шоу

Проект Дизель шоу начал свое существование в 2015 году. Уже через год команде удалось собрать два аншлага подряд.

Концерты Дизель шоу состоят из миниатюр и номеров на тему семейных отношений, любви, актуальных событий в стране и мире.

Также артисты активно снимаются в других проектах Дизель Студио — телесериале На троих, Папаньки, Выжить любой ценой и другое.

Фото: пресс-служба Дизель Шоу