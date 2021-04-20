Михаил Поплавский — Любов у серці маю: премьера клипа смотреть онлайн

На Youtube-канале поющего ректора Михаила Поплавского состоялась презентация концертного клипа на новую песню Любов у серці маю.

Мы привыкли, что клипы Михаила Михайловича – это фейерверк красок, веселья, иногда даже бурлеска – одним словом, праздник. И маэстро снова удивил поклонников, показав многомерность своего таланта.

Новый концертный клип Любов у серці маю – это щемящая и лирическая композиция с проникновенным исполнением. Неудивительно, что песня трогает самые глубокие уголки души, ведь для исполнителя любовь – это основа жизни.

— Песня Любов у серці маю – философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее. В жизни главное – любовь! Это чувство окрыляет и придает сил, – признается Михаил Поплавский.

В отличие от ярких цветов предыдущих клипов – Сала, сексуально-эротической Забавы, А нам сегодня 50 – Любов у серці маю создан в бело-голубых тонах.

Босоногие девушки в легких кисейных платьях танцуют под звездными водопадами на фоне расцветающего белопенного дерева жизни. А сам Михаил Михайлович, одетый в нарядный голубой костюм, который так подходит к его благородной седине, в сопровождении нежной мелодии дарит своей песней весну нашим сердцам.

Є люди різні: літні, зимові, осінні,

А я себе весняним відчуваю.

Роки летять, але вони безсильні,

Бо я весну, бо я любов у серці маю.

Слова, бесспорно, призывают к любви, которая придаст нам сил для новых свершений, а также подарит билет в вечную молодость. И это в конце клипа доказывает и сам Михаил Михайлович, который уже в белом костюме победителя кружит в танце хрупкую брюнетку.

Тайну відкрию вам: треба кохатися

І щовесни – будеш ти знов на коні.

Эту песню именно для Михаила Поплавского написали поэт Николай Бровченко и композитор Виталий Волкомор.

— Они передали мои эмоции, мысли и взгляд в будущее, – отметил поющий ректор

О том, что новая композиция отобразила внутреннее состояние Михаила Михайловича, говорит и режиссер клипа Дмитрий Гук.

– Любов у серці маю – песня атмосферная, эмоционально заряженная философией жизни Михаила Поплавского. Поэтому мы решили наполнить ее энергетикой главного героя, передать его эмоции и глубину мыслей. Звезды – это любовь, ведь когда мы любим, то часто смотрим на звезды. Их мерцание – это светлые, яркие, неповторимые эмоции. Дерево жизни – это символ гармоничного сочетания Вселенной и человека, – акцентировал режиссер.

Кстати, маэстро вместе с командой единомышленников снова идет в авангарде современных мировых технологий. Любов у серці маю снят с использованием 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и прочих.

Такая работа была интересной и для самих создателей нового видео, которым, в частности, с помощью графики удалось отобразить быстротечность времени и значимость каждого момента бытия.

– Любов у серці маю для команды Pravdin Production – интересный творческий эксперимент. Новаторские идеи Михаила Поплавского мы воплотили в визуальных художественных образах в Unreal Engine – виртуальной реальности, – подчеркивает дизайнер 3D-графики Виталий Правдин.

С ним соглашается и оператор-постановщик Алексей Степанов.

– В клипе нет бурлеска. Все построено на образах и прямом обращении к зрителям Михаила Михайловича, раскрывающего им свою душу. И в то же время с помощью технологий VR мы хотели, чтобы зритель услышал эту исповедь на фоне бесконечности Вселенной. Потому что любовь это и есть Вселенная, – рассказал Алексей Степанов.

И завершить, наверное, стоит словами самого Михаила Михайловича, который с присущим ему оптимизмом и верой в то, что любовь спасет мир, отметил:

– Живите на все сто! Вера, надежда и любовь победят! Пусть в ваших душах и сердцах всегда живет весна! Любите и будьте любимы, — сказал он.

Команда

Исполнитель и главный вдохновитель – ректор КНУКиИ Михаил Поплавский

Главный режиссер – Дмитрий Гук

Оператор-постановщик – Алексей Степанов

Второй режиссер – Михаил Харченко

Дизайнер 3D-графики – Виталий Правдин

Хореограф-постановщик – Ростислав Савченко

Образ и стиль – кафедра фэшн-бизнеса Университета культуры

Балет и бэк-вокал – выпускницы и студентки КНУКиИ.

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Фото: Михаил Поплавский