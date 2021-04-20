Украинская певица Нина Матвиенко призналась, что в детстве ненавидела своих родителей. Причиной было то, что они убивали и ели домашний скот.

По словам Нины Матвиенко, она всегда была очень доверчивой и уязвимой девочкой. Поэтому певица искренне не понимала, зачем отец резал скот.

Артистка отметила, что боялась родителей, поскольку они заставляли ее делать того, что она не хочет. Поэтому Матвиенко убегала от них и пряталась на кладбище.

— Я их не любила — ни отца, ни мать. Я их ненавидела изо всех сил в детстве. Считала, что это страшные люди, потому что они режут телят, а потом едят это все. Я убегала от них, пряталась на кладбище, на дереве сидела, — призналась Нина Матвиенко.

Что известно о Нине Матвиенко

Нина Матвиенко родилась в многодетной семье, у нее было десять братьев и сестер. В 1985 году певица получила звание народной артистки Украины.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана, Андрея и Антонину. Сейчас супруги живут раздельно.

Источник: Кондратюк в понедельник

Фото: Тоня Матвиенко