Вышла четвертая серия реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят. В новом эпизоде исполнительница вместе со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой отправились в сеноты Мексики.

Певица объяснила, что индейцы майя считали, что сеноты — это врата в потусторонний мир, первозданный источник энергии для всего живого.

— Для нас эта поездка важна, потому что накануне мы прошли через древний ритуал духовного перерождения Темаскаль. И мы очень хотим наполниться энергией природы. Эта поездка просто сумасшедшая, — сказала Настя.

Девушки плавали в подземной реке в гидрокостюмах и загадывали желание в пещере.

Читайте Настя Каменских переболела коронавирусом

После насыщенного дня они отправились домой, где Настя с Аней на террасе обсудили тему буллинга в социальных сетях.

— Любая девочка многогранна. Она не только домохозяйка, которая должна родить детей и стоять около плиты. Мы веселые, грустные, хотим плакать или танцевать. В моем предстоящем альбоме, выхода которого я очень сильно жду, именно все это и показывается, — заинтриговала Каменских

Девочки рулят

Съемки digital-реалити Насти Каменских Девочки рулят проходят в городе Тулум (Мексика).

В этом проекте певица делится с поклонниками моментами своей жизни и перезагружается после сложного периода. Подруги посещают необычные и интересные места.

Первый сезон состоит из 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских