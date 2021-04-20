Американская певица и актриса Хилари Дафф, которая месяц назад родила дочь, призналась, что ее 9-летний сын Лука присутствовал на домашних родах.

Звезда хотела, чтобы Лука увидел, насколько сильными могут быть женщины. Именно поэтому ей было важно, чтобы сын был рядом во время ее третьих родов.

Однако все произошло настолько быстро, что мальчик пропустил почти весь процесс. Он зашел в комнату как раз в тот момент, когда ребенок уже рождался.

— Я хотела быть открытой и честной с ним насчет того, какие женщины сильные и как выглядят роды. Правда, в итоге все произошло так быстро, что Лука вошел в комнату, когда Мэй уже появилась на свет, — рассказала знаменитость.

Также Хилари Дафф объяснила, что хочет, чтобы в будущем Лука уважал выбор своей избранницы — рожать дома или в больнице.

Меган Маркл планирует родить второго ребенка дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует рожать второго ребенка дома, в особняке в Монтесито, штат Калифорния.

По словам инсайдеров, своего первенца Арчи Меган также хотела родить дома. Однако малыш не появился в назначенный срок и врачи посоветовали ей лечь в больницу.

Источник: Insider

Фото: Lauren Guilford