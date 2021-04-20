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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

С ума посходили: Андрей Данилко опроверг слухи о серьезной болезни

Андрей Данилко

Информацию о том, что Андрей Данилко серьезно болен, опроверг его менеджмент. Также он рассказал, с чем на самом деле борется артист.

Новости о проблемах исполнителя начали появляться после того, как его продюсер Юрий Никитин сказал, что большая группа специалистов трудится над здоровьем артиста.

Менеджмент Данилко заявил, что никаких серьезных проблем у певца нет, вопрос лишь в сне.

— Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — нормально, — написал он в Instagram исполнителя.

Поклонники певца обрадовались такому заявлению и желают артисту в комментариях здоровья и скорейшего решения проблем со сном.

Юрий Никитин о здоровье Андрея Данилко

В одной из телепрограмм Юрий Никитин рассказал о проблемах Андрея Данилко со здоровьем.

По словам Юрия, артист испытывал сильную депрессию после 2007 года. Хоть сейчас певец и избавился от нее, со здоровьем все равно не все в порядке.

Также Никитин говорил, что состоянием Данилко занимаются не только врачи из Украины, но и из других европейских стран.

Фото: Верка Сердючка

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