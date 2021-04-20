Экс-участник и финалист романтического шоу Холостячка Алексей Тригубенко рассказал, почему у него до сих пор нет девушки.

По словам мужчины, финал проекта дался ему тяжело, поэтому после его окончания он сосредоточился на собственном деле.

— Потом шоу вышло в эфир и по мере выхода выпусков я проживал эту историю по новой, — сказал Алексей.

Тригубенко подчеркнул, что ему было сложно начать с кем-то отношения в этот период. Он также сказал, что это замечали даже девушки, с которыми он общался.

— Время лечит и сейчас я готов к новому этапу в жизни, — признался мужчина.

Алексей отметил, что ищет простых отношений, без драмы и недомолвок. Чтобы с девушкой было хорошо и легко в любых ситуациях.

Также он сказал, что ему нужны отношения на всю жизнь, чтобы хотелось возвращаться домой и знать, что тебя там ждут.

— Чтобы быть рядом с ней самим собой, настоящим. Иметь общие ценности и цели, — сказал Алексей.

Тригубенко признался, что ему страшно начинать новые отношения, но чем дальше он тянет, тем сильнее привыкает к одиночеству.

Интервью с Алексеем Тригубенком

Бизнесмен Алексей Тригубенко в интервью проекту Сильный от создателей шоу Холостяк рассказал о собственных недостатках и признался, что всегда работает над собой.

Мужчина сказал, что у него всегда был страх не оправдать ожидания близких и ему стыдно признавать свои неудачи.

Фото: Алексей Тригубенко