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Валентина Чорна |

Адель тайно встречается с другом детства — СМИ

Адель тайно встречается с другом детства — СМИ

Британская певица Адель начала тайно встречаться с другом детства. По словам инсайдеров, влюбленные уже строят планы на будущее и мечтают о совместных детях.

Стало известно, что избранник Адель — это не публичная личность. А романтические чувства между парой возникли еще в 2020 году, когда певица вернулась в Лондон после ослабления карантинных ограничений.

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Отношения пары развиваются достаточно быстро, поскольку они много лет дружили друг с другом.

— Их дружба приобрела неожиданный поворот после вечеринки с общими друзьями. Тогда они поняли, что имеют чувства друг к другу. Они оба очень счастливы, — сообщают инсайдеры.

Личная жизнь Адель

В сентябре 2019 года Адель рассталась с бизнесменом Саймоном Конекки после семи лет брака. После разрыва певица начала скрывать свою личную жизнь от публики.

Звезда воспитывает 8-летнего сына Анджело Джеймса.

Источник: Closer

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