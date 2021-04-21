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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Акции Netflix пошли на спад вместе с пандемией — причина обвала

Netflix

Акции стримингового сервиса Netflix резко упали. В компании в этом обвиняют пандемию коронавируса, которая пошла на спад.

Акции Netflix упали на 11%, так как компания не смогла нарастить ожидаемые показали в 2021 году.

Дело в том, что у 2020 году из-за пандемии коронавируса компания смогла нарастить огромное количество пользователей. Количество подписчиков выросло на 10,1 млн в период с апреля по июнь. За год в целом компания получила 37 млн подписок.

Среди причин и задержки производства из-за карантинных ограничений. Из-за этого Netflix не смог предложить своим пользователям достаточное количество контента.

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Компания хотела получить шесть миллионов новых подписчиков за период с января по март. Но пока она далека от этих показателей, что и влияет на стоимость акций.

Гарри и Меган подписали контракт с Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган подписали контракт с Netflix на несколько лет.

Они основали собственную продюсерскую компанию, которая будет производить фильмы и сериалы для эксклюзивного показа на стриминговой платформе.

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