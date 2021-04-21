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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Группа Go-A дает бесплатный онлайн-концерт перед Евровидением (трансляция)

Go-A

Сегодня, 21 апреля, участник Евровидения 2021 от Украины группа Go-A проведет онлайн-концерт, посвященный украинской диаспоре.

Кроме уже известных песен — SHUM и Соловей, Go-A исполнит еще несколько своих хитов.

Ведущий онлайн-концерта — Тимур Мирошниченко. Он озвучит вопросы группе от поклонников со всего мира, которые те зададут в чате под трансляцией.

Известно, что украинское сообщество из Нидерландов, где пройдет Евровидение 2021, готовит для музыкального коллектива видеосюрприз.

Евровидение 2021

Песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса запланированы на 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая.

Украинская группа Go-A с песней Шум выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

Евровидение 2021 онлайн будет транслировать телеканал СТБ.

Фото: Go-A

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