Аналитическая компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых дорогих звезд в Instagram за 2020 год. Исследование базируется на внутренних данных, прайсах рекламных агентств и другой информации о доходах знаменитостей.

Лидером стал американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон, который за одну публикацию получает более $1 млн.

Второе место в рейтинге заняла модель Кайли Дженнер. За один пост она может заработать $986.

В тройку лидеров также попал футболист Криштиану Роналду, публикация которого обойдется рекламодателю в $889 тыс.

Четвертое место в рейтинге заняла звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Цена за один ее пост составляет $858 тыс.

Первую пятерку звезд закрывает певица Ариана Гранде, которая получает $853 за публикацию в Instagram.

Шестое место в рейтинге досталось певице Селене Гомес, публикация которой стоит $848 тыс.

Также в список попали Бейонсе, которая получает $770 тыс и Джастин Бибер, который может заработать $747 тыс.

А исполнительница Тейлор Свифт за публикацию в социальной сети хочет не меньше $722 тыс.

Десятку самых высокооплачиваемых звезд в Instagram закрывает футболист Неймар, который получает $704 тыс за пост.

Ким Кардашьян попала в список Forbes

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вошла в список самых богатых людей в мире по версии американского журнала Forbes. Она заняла 1267-е место с состоянием в $1 млрд.

Муж Кардашьян, Канье Уэст, занял 1750-е место в рейтинге. Супруги стали единственными звездами, которые попали в этот список.

Источник: Hopper HQ

Фото: Дуэйн Джонсон, Кайли Дженнер, Depositphotos