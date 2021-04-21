Моргенштерн отказался от концертов в Украине

Российский рэпер Моргенштерн отказался от запланированных концертов в Украине. По словам музыканта, он просто боится.

— Сейчас мы вообще не поедем. Начинаются какие-то непонятные штуки. Видимо, все будут переносить концерты, поскольку уже больше половины артистов это сделали. Не буду врать, мне правда банально страшно,- сказал исполнитель.

Также Моргенштерн вспомнил о ситуации в Одессе, которая произошла в 2019 году. Тогда артист давал концерт в ночном клубе Palladium и со сцены высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже 4 декабря 2019 года. Он назвал скорбь украинцев показухой.

Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский заявил, что многие жители Киева обращались к нему по поводу приезда артиста, из-за чего он подал соответствующее обращение в СБУ.

— Благодаря нашей с вами активной публичной компании против приезда этого российского исполнителя, он отказался проводить концерты в Украине, — написал Погребиский.

Концерты Моргенштерна должны были состояться в начале лета — 3 июня — Киев, 4 июня — Харьков, 7 июня — Запорожье.

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Стоимость билетов на выступления исполнителя доходила до 4500 грн.

Багато киян зверталися до мене з питанням приїзду Моргенштерна.

Я підготував та направив відповідне звернення до СБУ.

Завдяки нашій з вами активній публічній компанії проти приїзду цього російського виконавця, він відмовився проводити концерти в Україні. pic.twitter.com/qx0BiWxyoM — Олександр Погребиський (@nasia014) April 21, 2021

Дело против Моргенштерна

Недавно стало известно, что в России против Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков в его последних клипах на песни Розовое вино-2 и Family. Артисту грозит штраф до 1 млн рублей.

Сейчас ведутся необходимые для суда экспертизы. Защищает исполнителя известный российский адвокат Сергей Жорин.

Фото: Алишер Моргенштерн