Образ, стиль и музыка: как менялась Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева празднует свой день рождения. Артистке исполнился 31 год.

Сегодня Дорофеева — одна из самых известных и востребованных артисток Украины. Признание к девушке пришло тогда, когда она была частью дуэта Время и Стекло. На протяжении своей карьеры певица экспериментировала не только с имиджем, но и с музыкой, пробуя свои силы в различных песенных конкурсах и группах.

Как изменилась Надя Дорофеева — читайте на Фактах ICTV.

Как менялась музыка Нади Дорофеевой

Интерес к музыке у Нади проснулся еще в детстве. Дорофеева посещала различные конкурсы и одержала гран-при Южного экспресса. В 2004 году она одержала победу на фестивале Черноморские игры, после чего попала в объединение украинских молодых талантов и объездила всю Великобританию.

В подростковом возрасте Дорофеева была частью группы М.Ч.С., но уже через несколько лет коллектив прекратил свою творческую деятельность.

В 2007 году исполнительница впервые попробовала построить сольную карьеру и даже выпустила альбом Маркиза, однако успех к девушке не пришел.

По-настоящему заговорили о Наде в 2010 году, когда она стала частью поп-группы Время и Стекло, в которой пела вместе с Алексеем Завгородним (Позитив).

Дебют дуэта состоялся с выходом песни-романса Так выпала карта. После этого они не пропадали с поля зрения поклонников и регулярно радовали их новыми зажигательными треками.

В 2015 году с выходом песни 505 к Время и Стекло пришла большая популярность.

На пике славы, собирая полные залы, группа в 2020 году объявила о прекращении творческой деятельности.

А уже в ноябре Дорофеева объявила о начале своей сольной карьеры под псевдонимом DOROFEEVA. 19 марта артистка презентовала свой первый мини-альбом — Dofamin, в который вошло пять треков.

Как менялся образ Нади Дорофеевой

Сначала девушка очаровывала поклонников своим сдержанным, хрупким, нежным образом и лиричностью. И даже огненно-рыжие волосы не диссонировали с этим имиджем, а лишь немного оттеняли его.

Вопследствии Дорофеева начала экспериментировать с внешним видом и появляться на публике в более смелых и дерзких нарядах, которые дополняли ярким макияжем.











Музыка, образ и стиль: как менялась Надя Дорофеева / 3 фотографии

В 2015 году артистка предстала в новом имидже — изменила цвет волос. А перед зрителями Дорофеева начала появляться в ярких откровенных нарядах и на каблуках.

Именно в этот период исполнительница предстала в привычном для нас образе, которого придерживается и сегодня.

В дебютном клипе на песню Gorit теперь уже сольная певица Дорофеева предстала блондинкой. Однако этот образ только для видеоролика.

Как менялся стиль Нади Дорофеевой

Стоить отметить, что Дорофеева всегда отличалась отменным чувством стиля.

Сперва гардероб девушки был прост и скромен, но она всегда старалась соответствовала актуальным трендам. К тому же, несмотря на сценический образ Нади, в жизни она стабильно предпочитает более спортивную одежду.































Музыка, образ и стиль: как менялась Надя Дорофеева / 8 фотографий

Со временем в гардеробе девушки начало появляться больше стильных и гармоничных нарядов. Девушке подходят как вещи свободного размера, так и облегающие платья. Артистка всегда дополняет свой образ аксессуарами.

Несмотря на спортивные нотки Дорофеевой всегда удается оставаться женственной и сексуальной, а еще — быть примером для подражания современных девушек.



















Музыка, образ и стиль: как менялась Надя Дорофеева / 5 фотографий

Надя Дорофеева презентовала новый клип

В марте 2021 года Надя Дорофеева презентовала клип на песню A tebe. Это второй видеоролик артистки, как сольной исполнительницы.

Сингл A tebe — это музыкальная история, которая открывает ее мини-альбом Dofamin. В ярком клипе певица снялась с несколькими музыкантами. По ее словам, она хотела бы, что каждый погрузился в концертную атмосферу.

Фото: Надя Дорофеева