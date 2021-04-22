Все расходы, связанные с участником Евровидения 2021 от Украины группы Go-A взяли на себя телеканал СТБ и UΛ: Суспільне мовлення.

Затраты, который пойдут на производство номера для песенного конкурса и съемку резервного видео оплатит СТБ.

Общественный вещатель профинансирует участие Go-A в Евровидении, а также оплатит перелет и проживание участников музыкального коллектива и делегации в Роттердаме.

— Производство номера под ключ включает в себя оплату постановки, костюмов, гонорары всех специалистов, производство реквизита, графику и свет. Резервное видео — это новая и большая статья расходов, потребность в которой возникла из-за пандемии. Нам важно, чтобы видео было таким же ярким, как и сам номер, — рассказала руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Резервное видео отправили в Роттердам все страны, которые принимают участие. Это полностью готовый номер представителя, снятый по всем требованиям Европейского вещательного союза. Если по какой-то причине участник не сможет появиться на сцене, тогда будет показан этот ролик.

— Участие Украины в Евровидении требует значительных финансовых и организационных затрат, которые мы всегда обеспечиваем представителям от нашей страны. Учитывая лучшее финансирование НОТУ в этом году, Общественный вещатель также покроет расходы группы и членов делегации на поездку и проживание, — резюмировала член правления Общественного Инна Гребенюк.

Наблюдать за конкурсом и болеть за нашего представителя зрители смогут в эфире двух телеканалов — СТБ и UΛ:Перший. В эфире СТБ трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула, на UΛ:Перший — Тимур Мирошниченко.

Евровидение 2021

Песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме. В нем примет участие 39 стран.

Украинская группа Go-A с песней Шум выступит в первом полуфинале 18 мая под 15-м номером.

Второй полуфинал будет 20 мая, финал — 22 мая.