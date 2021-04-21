Герцог Сассекский Гарри вернулся в США сразу после похорон принца Филиппа. Он решил не оставаться на день рождения королевы Елизаветы II.

Папарацци увидели принца Гарри в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прибыл 20 апреля. Позже автомобиль герцога заметили возле его дома в Монтесито.

Гарри вернулся в США к беременной жене Меган Маркл и сыну Арчи.

В Великобританию принц прилетал из-за смерти принца Филиппа. Известно, что королевская семья устроила Гарри холодный прием во время его непродолжительного пребывания на родине.

День рождения королевы Елизаветы II

Британской королеве Елизавете II исполнилось 95 лет 21 апреля.

Известно, что Елизавета не будет отмечать день рождения. Она придерживается траура из-за смерти своего мужа, 99-летнего принца Филиппа.

Источник: Daily Mail