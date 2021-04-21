Украинский актер и участник студии Дизель Шоу Евгений Гашенко рассказал об изменениях во время карантина и жизни в частном доме.

Также в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Евгений признался, почему редко делится личными фотографиями в социальных сетях и как юмор помогает справляться со сложными ситуациями в жизни.

— Как для вас прошел этот карантинный год? Год, когда пандемия уже стала частью нашей жизни.

— Пандемия подтолкнула меня выехать поскорее из города и показала все прелести жизни в частном доме. В прошлом году мы сняли дом на период карантина, пожили там немного и нам понравилось. В этот раз мы опять решили переехать из квартиры.

Также я начал больше следить за собой и своим здоровьем. Начал больше уделять времени спорту, питанию, настроению и внутреннему состоянию. Чтобы не уходить в депрессивные мысли важно думать о хорошем и поддерживать организм.

— Не смотря на отсутствие туров и концертов, появились ли какие-то новые проекты?

— Конечно, у нас в студии появился новый формат Dizel Night. Также мы продолжаем снимать сериалы На троих, Выжить любой ценой. Те проекты, которые были, они никуда не делись.

Сейчас активно развиваются интернет-форматы. Но в TikTok я особо ничего не выкладываю, в Instagram тоже не много личной жизни.

— Вы мало выкладываете личного, потому что у вас есть четкое разделение между семьей и работой?

— Да, когда что-то касается работы, я это более охотно выкладываю. Когда это касается личной жизни, я три раза пересмотрю и подумаю надо это кому-то или нет.

Поэтому особо личное я редко выкладываю. Понимаю, что надо это потихонечку делать, но не очень хочу.

— Вы хотите оставить какую-то зону отдыха для себя?

— Да, поскольку люди любят посудачить в комментариях. Я понимаю, что когда начну выкладывать что-то личное, то уже начну подставляться.

А с другой стороны, хочется чтобы люди увидели больше нашей работы: как происходят репетиции, сьемки. Я думаю, что подписчикам интереснее заглянуть за кулисы, чем посмотреть, какого цвета у меня дома обои или как зовут мою собаку.

— У вас есть собака? Вы завели ее уже когда в дом переехали?

— Да, у меня есть собака корги по кличке Платон и кот сфинкс по кличке Лимон. Они уже очень давно у нас.

— Как вам жизнь в доме в целом? Занимаетесь садом или огородом?

— В целом, очень хорошо. В прошлом году, я посадил газон своими руками. Также с женой мы садили лучок и зелень. Что-то выросло, что-то нет.

Сейчас уже меньше хочется огорода. Мы можем посадить что-то самое простое, например зеленый лук, чеснок, помидоры и огурцы. Вот когда свой дом появится, тогда уже буду заниматься садом и всем остальным.

— Как вы думаете, действительно ли юмор является неким спасательным кругом, поскольку даже в самые сложные времена люди не перестают шутить?

— Конечно, юмор – это неотъемлемая часть жизни. И люди, которые каждый день сталкиваются с неприятностями, сглаживают весь негатив с помощью юмора. Например, у врачей это в основном черный юмор. Они уже видели столько всего, что начинают над этим шутить и проще ко всему относится.

И когда мы видим, что в нашей стране происходит что-то не то, мы с помощью юмора начинаем это приукрашать. Мы показываем, что не все так плохо и со всего можно посмеяться. Тогда у людей проходит паника, страх и появляется надежда, что все будет хорошо

— Что может стать темой для юмора, шуток и выступлений?

— Для этого нужен какой-то инфоповод, в первую очередь. Что-то, что произошло на самом деле. Чтобы это была не наша фантазия, а реальность, за которую можно зацепиться. Это могут как бытовые, так и социальные темы: повышения тарифов, взятки или зарплаты чиновников.

Мы берем то, что происходит вокруг нас и смотрим на это с точки зрения юмора. Мы можем шутить на любые темы, кроме болезней и несчастных случаев.

Что известно о Евгении Гашенко

Украинский актер Евгений Гашенко является одним из создателей студии Дизель Шоу. Также Евгений участвует в съемках сериалов Выжить любой ценой, Папаньки и скетч-шоу На троих.

Актер женился на дизайнере одежды Ольге Гашенко в 2013 году. Пара воспитывает сына Ивана.

Фото: Евгений Гашенко