Оскар 2021: топ-10 фактов о церемонии награждения

93-я церемония награждения Оскар 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Факты ICTV подготовили подборку топ-10 фактов о кинопремии.

Традиционно церемония награждения Оскар проходит в конце зимы. Но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли премию, которая должна была состояться 28 февраля 2021 года.

Мероприятие пройдет одновременно в театре Dolby и на исторической Юнион стейшн в Лос-Анджелесе в 03.00 по киевскому времени.

Оскар 2021 будет транслировать телекомпания ABC Television Network. Премия начнется с красной дорожки.

Все участники награждения должны соблюдать праздничный дресс-код. Организаторы не хотят видеть звезд в повседневной одежде.

Церемония состоится с соблюдением всех карантинных ограничений. На премии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.

Драма Дэвида Финчера Манк получила десять номинаций и стала лидером по их количеству.

Также новый рекорд установил стриминговый сервис Netflix, который получил 35 номинаций.

Впервые за все время существования премии сразу две женщины номинированы за лучшую режиссерскую работу. Это Хлоя Чжао за драму Земля кочевников и Эмиральда Феннелл за триллер Девушка, подающая надежды.

83-летний Хопкинс, который является претендентом на статуэтку за лучшую мужскую роль, стал самым старшим актером из тех, кто когда либо номинировался на Оскар.

Представителей Украины на церемонии Оскар 2021 не будет. Фильм Валентина Васяновича Атлантида не вошел в шорт-лист премии.

Прогнозы букмекеров на Оскар 2021

Согласно прогнозам букмекеров на Оскар 2021, статуэтку за лучший фильм могут получить ленты Земля кочевников или Минари.

Основными претендентами на победу в номинации лучшая мужская роль является Энтони Хопкинс и покойный Чедвик Боузман. А статуэтку за лучшую женскую роль с высокой вероятностью получит Кэри Маллиган, которая сыграла в фильме Девушка, подающая надежды.

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