Украинская певица Надя Дорофеева рассказала про свою первую любовь и призналась, почему у них с Владимиром Дантесом нет детей.

Артистка поделилась, что в 16 лет пережила безответную любовь.

— Это была моя первая любовь. Меня бросил парень и я очень страдала. Он сделал одну правильную вещь — перестал вообще со мной общаться. Это было жестоко, но он понимал, что я очень влюблена и эти чувства не взаимны, — сказала Надя.

Дорофеева рассказала, что после болезненного расставания она плакала ежедневно на протяжении месяца. Но время ее вылечило.

— Я благодарна этой ситуации. Почему-то мы так устроены, что только через боль находим счастье. Именно так произошло и в моей жизни, — призналась артистка.

Певица замужем за Владимиром Дантесом уже шесть лет. Пара узаконила свои отношения в 2015 году. Однако у них до сих пор нет детей, поскольку они хотят осознано подойти к этому вопросу.

— Меня карьера никогда не останавливала в вопросе детей, как думают многие. Просто мы пока что с Вовой не готовы. Мы хотим сделать это не из-за давление людей, а по собственному желанию, — призналась Надя.

Как менялась Надя Дорофеева

Сегодня Надя Дорофеева — одна из самых популярных и востребованных певиц Украины. На протяжении своей певческой карьеры исполнительница экспериментировала не только с имиджем, но и с музыкой.

Настоящая слава к артистке пришла тогда, когда она была частью дуэта Время и Стекло. Как изменилась Надя Дорофеева — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Надя Дорофеева