Украинская гимнастка Лилия Подкопаева вакцинировалась от коронавируса в техасской детской больнице Scottish Rite for Children. Для прививки звезда выбрала вакцину Pfizer.
На своей странице в Instagram Лилия Подкопаева показала фото вакцинации и призналась, что после процедуры чувствует себя хорошо.
— Сегодня я вакцинировалась. Я надеюсь, что вы тоже это сделаете. Спасибо, доктор Рейснер, за вашу службу! Я рада, что сделала прививку вакциной #Pfizer. Спасибо всем, кто организовывает кампанию по вакцинации и всем, кто делает прививки, — написала Подкопаева.
Также Лилия призналась, что сначала у нее были сомнения по поводу вакцинации, но в целом она ни о чем не жалеет.
В комментариях подписчики поддержали гимнастку и пожелали ей здоровья.
— Честно, у меня были сомнения по поводу вакцинации, но, пообщавшись с врачами, я сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе, — призналась Лилия.
Что известно о вакцине Pfizer
Вакцина BNT162b2 разработана совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Для максимальной эффективности нужно две дозы, интервал — 21 день.
Среди побочных эффектов серьезных осложнений не отмечалось. Подробнее о вакцине Pfizer — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Kate Kondratieva