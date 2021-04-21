Украинская гимнастка Лилия Подкопаева вакцинировалась от коронавируса в техасской детской больнице Scottish Rite for Children. Для прививки звезда выбрала вакцину Pfizer.

На своей странице в Instagram Лилия Подкопаева показала фото вакцинации и призналась, что после процедуры чувствует себя хорошо.

— Сегодня я вакцинировалась. Я надеюсь, что вы тоже это сделаете. Спасибо, доктор Рейснер, за вашу службу! Я рада, что сделала прививку вакциной #Pfizer. Спасибо всем, кто организовывает кампанию по вакцинации и всем, кто делает прививки, — написала Подкопаева.

Также Лилия призналась, что сначала у нее были сомнения по поводу вакцинации, но в целом она ни о чем не жалеет.

В комментариях подписчики поддержали гимнастку и пожелали ей здоровья.

— Честно, у меня были сомнения по поводу вакцинации, но, пообщавшись с врачами, я сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе, — призналась Лилия.

Что известно о вакцине Pfizer

Вакцина BNT162b2 разработана совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Для максимальной эффективности нужно две дозы, интервал — 21 день.

Среди побочных эффектов серьезных осложнений не отмечалось. Подробнее о вакцине Pfizer — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Kate Kondratieva