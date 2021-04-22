Украинская певица Настя Каменских презентовала пятую серию своего реалити-шоу Девочки рулят. В новом эпизоде Потап приревновал исполнительницу к своему другу.
Потап сделал Каменских сюрприз и прилетел к ней в Мексику. Он написал для исполнительницы латиноамериканскую песню и они отправились на студию звукозаписи.
— Главный сюрприз был от меня — это то, что я написал Насте песню. Когда мы зашли на студию, она так включилась в процесс, что мы написали еще один трек на испанском языке. Она не просто творила, из нее был поток сознания, который мы успели заключить в слова и ноты, — сказал супруг артистки.
После между супругами случилось недопонимание. Каменских сообщила артисту, что к ним с девочками в гости приедет его друг Александр.
— Вы должны были быть только девчонками. Почему вдруг он появляется? Теперь это не просто девичьий клуб, а Девочки рулят и Александр, — возмутился Потап.
Уладив конфликт, пара отправилась на виллу, которую Каменских арендует со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Лерой и Илоной.
Мама исполнительницы приготовила для Потапа борщ. Серия закончилась тем, что ребята отправились все вместе пить текилу, шампанское и ужинать.
Реалити-шоу Девочки рулят
Съемки реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят проходят в городе Тулум (Мексика).
В этом проекте исполнительница не только делится с поклонниками моментами своей жизни, но и перезагружается после сложного периода.
В первом сезоне digital-реалити 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг в 10.00 на YouTube-канале артистки.
Фото: Настя Каменских