Украинская певица Настя Каменских презентовала пятую серию своего реалити-шоу Девочки рулят. В новом эпизоде Потап приревновал исполнительницу к своему другу.

Потап сделал Каменских сюрприз и прилетел к ней в Мексику. Он написал для исполнительницы латиноамериканскую песню и они отправились на студию звукозаписи.

— Главный сюрприз был от меня — это то, что я написал Насте песню. Когда мы зашли на студию, она так включилась в процесс, что мы написали еще один трек на испанском языке. Она не просто творила, из нее был поток сознания, который мы успели заключить в слова и ноты, — сказал супруг артистки.

После между супругами случилось недопонимание. Каменских сообщила артисту, что к ним с девочками в гости приедет его друг Александр.

— Вы должны были быть только девчонками. Почему вдруг он появляется? Теперь это не просто девичьий клуб, а Девочки рулят и Александр, — возмутился Потап.

Уладив конфликт, пара отправилась на виллу, которую Каменских арендует со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Лерой и Илоной.

Мама исполнительницы приготовила для Потапа борщ. Серия закончилась тем, что ребята отправились все вместе пить текилу, шампанское и ужинать.

Реалити-шоу Девочки рулят

Съемки реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят проходят в городе Тулум (Мексика).

В этом проекте исполнительница не только делится с поклонниками моментами своей жизни, но и перезагружается после сложного периода.

В первом сезоне digital-реалити 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг в 10.00 на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских