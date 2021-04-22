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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи беременна

Ронда Роузі

Звезда смешанных единоборств Ронда Роузи объявила о своей беременности. Она впервые станет мамой.

34-летняя боец ММА и ее 38-летний супруг Трэвис Браун сообщили, что готовятся стать родителями.

По словам Ронды, она сейчас находится на четвертом месяце беременности.

— Это был довольно долгий путь. И мы рады поделиться с вами этой новостью и сказать, что мы с мистером Брауном ожидаем появления ребенка на свет 22 сентября, — написала Роузи в Instagram.

Это первенец Ронды, а вот у ее супруга уже есть двое сыновей от предыдущего брака.

Ронда Роузи вышла замуж

Легенда женских боев ММА Ронда Роузи вышла замуж за своего коллегу Трэвиса Брауна в 2017 году. Свадьбу молодожены отыграли на Гавайях.

Ронда была облачена в белое платье с открытой спиной и кружевами, а Трэвис выбрал для церемонии белую рубашку, бежевые брюки и жилетку.

Фото: Ронда Роузи

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