Стали известны новые подробности разрыва отношений американской певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса. По словам инсайдеров, причиной расставания стало отсутствие доверия между парой.

Именно Дженнифер Лопес стала инициатором разрыва отношений. В последнее время певица чувствовала себя несчастной.

— Дженнифер осознала, что не в ее интересах оставаться в этих отношениях. Она не могла полностью доверять ему. Она настояла на их расставании, поскольку было очень много нерешенных вопросов, — отметили инсайдеры.

После разрыва Лопес и Родригес пытаются поддерживать дружеские отношения.

— Они уважают друг друга, но их пути разошлись. Дженнифер и раньше была в таких сложных ситуациях. Она не из тех, кто сидит и плачет. Дети делают ее счастливой, поэтому у нее все хорошо, — пишет People.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

Певица Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений. Об этом они публично объявили в эфире телешоу Today.

Первые слухи о трудностях в отношениях звездной пары появились еще в середине марта. Но тогда Лопес и Родригес отметили, что они работают над своими проблемами.

Источник: People

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