Американская модель Крисси Тейген рассказала, как ее подруга, звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Ким Кардашьян чувствует себя после развода.
По словам Тейген, Ким долго старалась сохранить брак. Сейчас она отпустила эту ситуацию и чувствует себя хорошо.
— У нее все хорошо. Очень грустно, что у них все так вышло. Я была уверена, что они навсегда вместе, Ким очень старалась для этого, — сказала Тейген.
Также Крисси рассказала, что экс-супруг ее подруги Канье Уэст в последнее время пропал из поля зрения и с ним сложно связаться.
Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста
В феврале в сеть попало заявление о расторжении брака Ким Кардашьян и Канье Уэста. В графе причина развода звезда реалити-шоу указала непримиримые разногласия.
Ким и Канье поженились в 2014 году. Экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.
Фото: Крисси Тейген