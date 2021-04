Американская модель Крисси Тейген рассказала, как ее подруга, звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Ким Кардашьян чувствует себя после развода.

По словам Тейген, Ким долго старалась сохранить брак. Сейчас она отпустила эту ситуацию и чувствует себя хорошо.

— У нее все хорошо. Очень грустно, что у них все так вышло. Я была уверена, что они навсегда вместе, Ким очень старалась для этого, — сказала Тейген.

Также Крисси рассказала, что экс-супруг ее подруги Канье Уэст в последнее время пропал из поля зрения и с ним сложно связаться.

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

В феврале в сеть попало заявление о расторжении брака Ким Кардашьян и Канье Уэста. В графе причина развода звезда реалити-шоу указала непримиримые разногласия.

Ким и Канье поженились в 2014 году. Экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Фото: Крисси Тейген