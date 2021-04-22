Конкурс Мисс Украина-2021 пройдет в октябре в Дворце Украина. Об этом сообщила глава комитета конкурса Вероника Щипцова.

Она отметила, что организаторы увеличили призовой фонд до 1 млн грн. Кроме этого, все участницы получат ценные призы и подарки.

— 25 финалисток будут бороться за главный приз — желанный титул Мисс Украина, эксклюзивную корону и 500 тыс. грн. Обладательницы титула Мисс Земля и Мисс Интернешнл получат денежные вознаграждения по 250 тыс. грн каждая, — отметила Щипцова.

Организаторы мероприятия проведут открытые кастинги в крупнейших городах Украины. Теперь заявку на участие могут подать девушки от 17 до 26 лет.

— Для того, чтобы попасть на конкурс необходимо лишь заполнить анкету на сайте missukraine.ua, после этого кастинг-менеджеры связываются с потенциальными претендентками. По поводу открытых кастингов — достаточно только прийти в определенное место и заполнить анкету, — рассказала глава комитета конкурса.

Специальными гостями станут глава международной ювелирной компании Jacob & Co Джейкоб Арабо и посол Международного союза охраны природы Юхан Нильсон.

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Основные требования к участницам конкурса:

рост от 168 см;

возраст — от 17 до 26 лет;

гражданство Украины;

не иметь детей;

не быть замужем сейчас или в прошлом.

Также кастинг-менеджеры будут обращать внимание на личные качества конкурсанток, уровень знания английского и украинского языков, активную социальную позицию и желание участвовать в различных социальных проектах.

Победительница Мисс Украина-2021 будет представлять Украину на международном конкурсе Мисс мира в декабре в Пуэрто-Рико.

Ястремская о конкурсе Мисс Вселенная и пластике

Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская рассказала о подготовке к международному конкурсу красоты Мисс Вселенная и призналась, как относится к пластическим операциям.

Девушка отметила, что участие в конкурсе — мечта ее детства. Чтобы хорошо выглядеть на сцене Елизавета активно занимается спортом и придерживается правильного питания.

Также Ястремская рассказала, что никогда не делала пластических операций, поскольку ей нравится натуральная красота.

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