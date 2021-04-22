Накануне Пасхи украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом кулича без дрожжей.

На странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором показала процесс приготовления и заверила, что рецепт теста очень легкий.

Ингредиенты:

5 яиц

180 гр молока

230 гр масла

12 гр разрыхлителя

440 гр муки

200 гр сахара

цедра лимона и цукаты

Приготовление

Взбить 5 яиц с сахаром. Сбивать 3-4 минуты миксером, пока не появится пена. Добавить теплое молоко, сливочное масло и продолжить взбивать на низких оборотах.

Отдельно смешать муку с маленькой пачкой разрыхлителя и добавлять к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером. После этого в тесто добавить потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешать.

Переложить тесто в бумажные или обычные формы (металлические надо смазать маслом) чуть больше, чем наполовину. Выпекать 40-45 мин при температуре 180 градусов. Украшать глазурью и сухофруктами по вкусу.

Ольга Сумская показала свои детские фотографии

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями на своей странице в Instagram.

Артистка показала себя в 12-летнем возрасте и призналась, что наслаждается черно-белыми ретро-снимками. Ольга считает, что цифровые технологии не сравнятся с напечатанными фотографиями.

Фото: Ольга Сумская