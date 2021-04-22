Накануне Пасхи украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом кулича без дрожжей.
На странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором показала процесс приготовления и заверила, что рецепт теста очень легкий.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 180 гр молока
- 230 гр масла
- 12 гр разрыхлителя
- 440 гр муки
- 200 гр сахара
- цедра лимона и цукаты
Приготовление
Взбить 5 яиц с сахаром. Сбивать 3-4 минуты миксером, пока не появится пена. Добавить теплое молоко, сливочное масло и продолжить взбивать на низких оборотах.
Отдельно смешать муку с маленькой пачкой разрыхлителя и добавлять к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером. После этого в тесто добавить потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешать.
Переложить тесто в бумажные или обычные формы (металлические надо смазать маслом) чуть больше, чем наполовину. Выпекать 40-45 мин при температуре 180 градусов. Украшать глазурью и сухофруктами по вкусу.
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Фото: Ольга Сумская