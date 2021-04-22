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Валентина Чорна |

Как испечь паску без дрожжей — рецепт Ольги Сумской

Ольга Сумська

Накануне Пасхи украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом кулича без дрожжей.

На странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором показала процесс приготовления и заверила, что рецепт теста очень легкий.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 180 гр молока
  • 230 гр масла
  • 12 гр разрыхлителя
  • 440 гр муки
  • 200 гр сахара
  • цедра лимона и цукаты

Приготовление

Взбить 5 яиц с сахаром. Сбивать 3-4 минуты миксером, пока не появится пена. Добавить теплое молоко, сливочное масло и продолжить взбивать на низких оборотах.

Отдельно смешать муку с маленькой пачкой разрыхлителя и добавлять к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером. После этого в тесто добавить потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешать.

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Переложить тесто в бумажные или обычные формы (металлические надо смазать маслом) чуть больше, чем наполовину. Выпекать 40-45 мин при температуре 180 градусов. Украшать глазурью и сухофруктами по вкусу.

Ольга Сумская показала свои детские фотографии

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями на своей странице в Instagram.

Артистка показала себя в 12-летнем возрасте и призналась, что наслаждается черно-белыми ретро-снимками. Ольга считает, что цифровые технологии не сравнятся с напечатанными фотографиями.

Фото: Ольга Сумская

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