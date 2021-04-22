Украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, как в подростковом возрасте стала жертвой домогательств в метро.

По словам Шоптенко, впервые о том, что кто-то чужой может тебя трогать без спроса, она узнала в 15 лет.

— Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, поскольку знала, что это не нормально, но побоялась что-то сказать или сделать, — призналась Алена.

Шоптенко подчеркнула, что сейчас бы она уже не ушла от стыда в другой конец вагона, а сделала бы все для того, чтобы этот мужчина запомнил их встречу.

— Это не флирт, не повод улыбаться и уж точно не причина, чтобы посмеяться с друзьями. Это домогательство. Нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя, — сказала хореограф.

Закон о наказании за сексуальное насилие

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей. Он предусматривает ограничение свободы от 3 до 6 лет. Также лишает права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, закон вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Фото: Алена Шоптенко