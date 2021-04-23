Украинский певец Олег Винник и победительница вокального талант-шоу Х-Фактор 10 Элина Иващенко презентовали дуэтную песню Діаманти.

О премьере чувственного трека Винник сообщил на своей странице в Instagram. Артист назвал Элину очень талантливой вокалисткой и отметил, что познакомился с девушкой больше года назад.

— Это яркий мелодичный трек в гармоничном сочетании двух бриллиантовых голосов, — написал артист.

В комментариях поклонники поздравили артиста с премьерой и отметили, что песня очень нежная и мелодичная.

Олег Винник о концертах в России

Певец Олег Винник признался, что концерты в России противоречат его правилам.

По словам артиста, его часто приглашают с выступлениями в страну-агрессор. Однако исполнитель всегда отказывается, поскольку у него есть четкая позиция по этому поводу.

Фото: Олег Винник